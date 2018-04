Autostrada A10, incidenti e veicoli in avaria: code e rallentamenti

Genova – Incidenti e veicoli in avaria.

E’ ancora una mattinata difficile per i tanti automobilisti che si trovano a percorrere l’autostrada A10.

A causa di due veicoli fermi e di un incidente, infatti, si sono creati rallentamenti e code con ripercussioni anche sulla viabilità urbana.

Il primo veicolo, fermo tra Pegli e la barriera di Genova Ovest, ha causato una coda di otto chilometri, mentre il secondo, in direzione di Arenzano, ha provocato incolonnamenti per tre chilometri.

Un incidente segnalato tra Pra e Pegli, in direzione di Genova, sta provocando, al momento, due chilometri di coda. Non si conosce la dinamica e, al momento, non si hanno notizie riguardo le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.

Notizia in aggiornamento