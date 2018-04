Sanremo – Cabina Enel esplode in via Volta

Sanremo (Imperia) – Paura questa mattina in via Volta, a Sanremo, per l’esplosione di una cabina Enel posizionata in un magazzino nel sottostrada.

Poco prima delle 8.00 un boato ha svegliato i residenti della zona ed immediate sono partite le chiamate ai Vigili del Fuoco.

Sul posto sono giunti i pompieri e gli agenti della Polizia Locale. Con loro anche i tecnici dell’Enel che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona.

Al momento non è ancora chiara la causa dell’esplosione, alla quale hanno fatto seguito due scoppi di più lieve entità.