Savignone – Brucia il furgone del latte, vigili del fuoco in via Marconi

Savignone (Genova) – Il conducente ha fatto appena a tempo a vedere il fumo che usciva dal vano motore e a scendere , quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Momenti di paura, questa mattina, all’alba in via Marconi dove è andato in fiamme un furgone che si occupa del trasporto del latte.

Il conducente ha notato qualcosa che non andava e si è subito fermato per controllare. Appena fermato il motore, però, le fiamme sono divampate avvolgendo il mezzo.

L’uomo se l’è cavata solo con un brutto spavento mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dalle chiamate ai centralini di soccorso.

Dopo aver spento le fiamme hanno bonificato l’area per poi cercare le cause del rogo.

