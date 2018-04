Gli Avengers tornano al cinema: è uscito Infinity War

Genova – A un giorno di distanza dall’uscita nelle sale, Avengers: Infinity War ha raggiunto le 380mila presenze al botteghino, conquistando il terzo posto come miglior esordio di sempre dopo il film di Checco Zalone “Quo Vado?” e l’ultimo capitolo della saga di Harry Potter “Harry Potter e i Doni della Morte”, con un incasso pari a circa 3 milioni di euro.

Il film, diretto da Anthony e Joe Russo, porta nuovamente sul grande schermo i personaggi Marvel tanto amati dal pubblico. Nel cast tanti nomi importanti vestono i panni di altrettanti eroi: Chris Pratt (Starlord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Zoe Saldana (Gamora), Tom Holland (Spiderman), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Chris Evans (Captain America), Dave Bautista (Drax), Chris Hemsworth (Thor), Robert Dawney Jr. (Iron Man), Elisabeth Olsen (Scarlett Witch), Chadwick Boseman (Black Panther), Paul Rudd (Antman), Paul Bettany (Visione), Mark Ruffalo (Hulk), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Benicio del Toro (Collezionista), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Sebastian Stan (Soldato d’Inverno).

In questo capitolo viene raccontata l’intenzione di Iron Man di difendere la Terra da un nuovo attacco alieno a opera di Thanos. Tutti gli Avengers della formazione originale uniscono le forze per fermare il Male, tra ironia e tensione, fino alla battaglia in Wakanda, che lascia aperto il finale per il successivo episodio.

Il primo capitolo della saga uscì nel 2008, dieci anni fa, e nonostante il tempo passato, gli ideali che muovono gli Avengers sono rimasti intatti negli anni, e continuano a rendere affascinanti le loro avventure.