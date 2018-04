Bill Cosby condannato per violenza sessuale

Los Angeles (California) – L’attore dei Robinson, Bill Cosby è stato giudicato colpevole di violenza sessuale ai danni di una donna di 50 anni che lo accusa di averla drogata e poi violentata. L’attore, molto famoso per la serie TV comica “la famiglia Robinson” , oggi ha 80 anni e da tempo si difende da cause intentate da donne, più di 50, che lo hanno denunciato per episodi di presunta violenza sessuale.

E’ la prima volta che il Tribunale si pronuncia sui casi dopo un processo che era stato annullato perchè la giuria che lo giudicava non è riuscita a raggiungere un verdetto.

Ora che è stato giudicato colpevole, Cosby rischia una condanna sino a 10 anni di reclusione.

La donna aveva raccontato di essere stata drogata con delle pillole che l’avevano resa incapace di reagire alle avanches di Cosby che si sarebbe approfittato della sua condizione per violentarla.

Un racconto che coincide con molti altri presentati da altre presunte vittime dell’attore.

