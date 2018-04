Madonna perde la causa, all’asta la lettera di addio di Tupac

New York – Era il 1995 quando la relazione tra Madonna e il rapper Tupac giunse al termine, con una lettera di tre pagine in cui l’artista lasciava lady Ciccone. Il motivo della rottura è facilmente intuibile nel testo della missiva, in cui Tupac scrive: “Essere visto con un uomo nero non farebbe alcun male alla tua carriera, anzi potrebbe anche farti apparire una persona più progressista e passionale – scrive in un passo -. Ma per quanto mi riguarda questa relazione compromette la mia immagine e mi farebbe perdere almeno la metà dei fan che mi hanno aiutato a diventare quello che sono”.

Lo scritto, rimasto segreto, così come la loro relazione, fino a pochi anni fa, è stato messo all’asta a seguito della decisione del Giudice della Corte Suprema di Manhattan Gerald Leibovitrz, che ha scelto di respingere la richiesta della cantante per annullare la vendita di alcuni suoi oggetti personali per iniziativa dell’ex assitente personale Darlene Lutz. La sentenza, però, ha fatto riferimento all’accordo che Madonna avrebbe firmato, con promessa di non intraprendere azioni legali contro la donna, visto anche l’ampio superamento dei limiti di tempo.

Tra i materiali messi in vendita si trova anche la lettera in questione, per la quale la base d’asta parte da 100mila dollari. Per leggerne il contenuto integrale bisognerà aspettare il prossimo luglio, quando l’asta avrà luogo.

Tupac Shakur e Madonna hanno avuto una breve relazione, resa nota dalla cantante solamente nel 2015, 19 anni dopo la morte del rapper, avvenuta durante una sparatoria a Las Vegas, l’anno dopo aver scritto la lettera di addio. Con oltre 85 milioni di dischi venduti nel mondo, si conferma uno dei rapper più impegnati e influenti di sempre, nonostante la prematura scomparsa.