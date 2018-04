Fiera di Santa Zita alla Foce

Genova – Torna, domenica 29 aprile, l’appuntamento con la Fiera di S. Zita, legata al quartiere della Foce da una tradizione che si rifà alla vendita di prodotti della terra e di bestiame.

La fiera è dedicata al culto di santa Zita che risale al 13° secolo, pare introdotto da una comunità di lucchesi.

Le vie interessate dalla manifestazione sono: via di S. Zita, via della Libertà, via Pisacane, piazza Paolo da Novi, via Siria, via Bianchi.

Sono circa 200 gli operatori presenti sul mercato, per una vendita di alimenti, dolciumi, prodotti agricoli e merci varie.

La disposizione dei banchi dell’edizione 2018 della Fiera, più spaziosa e razionale, presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti per rispondere alle recenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalla Prefettura.

“Stiamo lavorando molto sulle fiere, grazie anche alla collaborazione con le Associazioni di categoria – sostiene l’assessore al commercio Paola Bordilli –. Gli uffici comunali stanno ridefinendo tutte le fiere per rendere i loro spazi più sicuri e, al contempo, in una forma più moderna, pur mantenendo intatte le loro caratteristiche tradizionali che ne fanno l’elemento di successo da anni e anni Ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico anche per l’appuntamento di Santa Zita, in un weekend che, anche grazie al richiamo di Euroflora, si preannuncia ricco di presenze di turisti in città”.

Di seguito le temporanee modifiche alla disciplina della sosta e della circolazione veicolare:

Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del giorno 29 aprile 2018 è istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti, fatta eccezione per i veicoli degli operatori destinati allo svolgimento della manifestazione mercatale e limitatamente a tale attività nelle seguenti località:

Via S. Zita (tratto compreso tra Piazza Paolo da Novi e Via Antonini), Piazza Paolo da Novi, Via Bianchi, Via Siria,×Via della Libertà (tratto compreso tra la Via Barabino e la Piazza Paolo da Novi), Via Pisacane (tratto compreso tra Via della Libertà e Via Cipro), Via Pisacane (tratto compreso tra Corso Torino e Via della Libertà)

Nella Via Volturno, e nella Via M. Staglieno, è temporaneamente istituito il doppio senso di marcia a senso unico alternato con diritto di precedenza per la direzione ponente e obbligo di arresto allo STOP e di svolta a destra all’intersezione con la via Cipro.