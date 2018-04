Treno deragliato sulla linea Savona – Torino

Savona – Un treno della linea che collega la città ligure a Torino è deragliato poco dopo le 13. Si tratta del treno regionale 10130 in azione sulla Savona-Torino.

Il convoglio è uscito dai binari nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo per cause ancora in via di accertamento.

Il treno era partito da Savona poco dopo le 11,30 e sarebbe dovuto arrivare a Torino alle 13,30.

Al momento non si ha notizia di feriti ma sul posto stanno ancora accorrendo le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

