Furto con la chiave bulgara a Prà, aperta una porta blindata

Genova – Sono riusciti ad aprire una porta blindata con l’ormai tristemente nota “chiave bulgara” che permette di violare anche le serrature blindate e poi hanno smurato una cassaforte fuggendo con un bottino di 20mila euro.

Furto nella notte in un’abitazione di via della Torrazza, nel quartiere di Prà.

Ignoti ladri hanno aperto la porta blindata come se fosse un gioco e poi sono entrati riuscendo a smurare una cassaforte contente denaro e gioielli per diverse decine di migliaia di euro.

All’apparenza la porta era regolarmente chiusa ma poi, gli investigatori, hanno scoperto che i ladri hanno usato una particolare tecnica che riesce ad aprire anche le serrature più recenti che non dispongano di un particolare e sofisticato “ritrovato tecnico”.

In pochi minuti, con gli attrezzi giusti, i ladri sono riusciti ad aprire la porta come si farebbe con una normalissima porta d’ingresso.

Indagini in corso per identificare l’autore del furto ed assicurarlo alla giustizia mentre aumenta la preoccupazione dei residenti della zona dove si sono registrati moltissimi furti in casa.