Cinque Terre – Vigili del Fuoco soccorrono turista francese ferito

Monterosso (La Spezia) – E’ scivolato sul sentiero che collega Vernazza a Monterosso e non riusciva più a camminare. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, verso le ore 14.00, a Monterosso per un soccorso a persona.

Una squadra di pompieri è intervenuta per soccorrere un turista francese che si è infortunato durante l’escursione.

Lasciati i mezzi, i Vigili del Fuoco hanno imboccato a piedi il sentiero sul quale, dopo circa un chilometro, hanno trovato la persona infortunata.

In collaborazione con il personale del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e della Pubblica Assistenza di Monterosso prestavano i primi soccorsi all’uomo che è stato poi trasportato all’Ospedale di Levanto per accertamenti.

