Imperia – Ragazzina di 12 anni cade da cavallo, trasferita al Gaslini

Imperia – Sono gravi le condizioni della ragazzina di 12 anni ferita in modo grave, questa mattina. mentre stava facendo un’escursione a cavallo a Pizzo D’Evigno, sulle alture di Diano Aretino, nell’imperiese.

La giovane è caduta dall’animale che, spostandosi, l’ha colpita alla testa con uno zoccolo facendole perdere i sensi.

Subito soccorsa da alcune persone presenti, la giovanissima è stata trasportata in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova dove i medici l’hanno subito visitata e ricoverata.

Sul posto dell’incidente è arrivato il soccorso alpino che ha immobilizzato la ferita e l’ha poi trasferita a bordo dell’elicottero per il trasferimento urgente.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...