Torino – Travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada in corso Regina Margherita

Torino – Travolto e ucciso da un’auto condotta da una persona in ebbrezza alcolica. E’ successo nella notte, intorno alle 5, in corso Regina Margherita all’altezza del civico 202, poco prima del sottopasso di corso Principe Oddone.

Un ragazzo di 28 anni, originario della Romania, è stato investito da una autovettura condotta da un giovane 26enne, anch’egli romeno, che percorreva il corso Regina Margherita verso centro città e che si è fermato a prestare soccorso.

Il pedone, verosimilmente, stava attraversando il corso Regina Margherita diretto verso via San Donato quando veniva urtato, trascinato per una cinquantina di metri e, infine, sbalzato sulla corsia opposta di marcia.

Il personale del 118 giunto sul posto non poteva che constatarne il decesso. Il conducente è stato sottoposto all’alcooltest ed è risultato essere in stato di ebbrezza alcolica con valori intorno a 2 g/l.

Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che ricerca testimoni (tel. 0110111).

