Genova – Grave incidente in corso Gastaldi, tre persone investite da auto

Genova – Travolti da un’auto mentre attraversavano la strada. Grave incidente, ieri notte, in corso Gastaldi. Tre persone che stavano attraversando la strada sono state investite e ferite in modo grave.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’ 1,30 e i feriti sono due donne ed un uomo.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma da una prima ricostruzione sembra che i tre, tra i 50 e i 60 anni, stessero attraversando la strada quando è sopraggiunta un’auto a velocità sostenuta che non è riuscita ad evitarli e li ha travolti scaraventandoli in aria.

I tre sono ricaduti violentemente a terra riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i feriti sono stati trasferiti con la massima urgenza e con il codice rosso (il più grave) all’ospedale San Martino e al pronto soccorso del Galliera.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.

Gli attraversamenti di corso Gastaldi sono stati più volte segnalati per la scarsa illuminazione che rende difficile l’attraversamento nelle ore serali e notturne. La pioggia, inoltre, potrebbe aver giocato un ruolo nella vicenda.

