Incidente mortale sull’Autostrada A7 Genova-Milano, morto motociclista

Genova – Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, sull’Autostrada A7 Genova-Milano. Un motociclista residente a Milano di 40 anni è morto dopo l’impatto violentissimo della sua moto contro una vettura.

L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada tra Bolzaneto e Busalla, in direzione Nord.

Per cause ancora da accertare la potente moto si è scontrata contro una vettura e il centauro è deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono accorsi i mezzi della polizia stradale e del 118 ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.

L’incidente ha causato una lunga coda nel tratto interessato con gravi disagi per gli automobilisti che rientravano dal fine settimana.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

