Isola Palmaria – Finiscono con la barca nei vivai di mitili, soccorsi

Isola Palmaria (La Spezia) – Una barca che rompe gli ormeggi a causa del forte vento e finisce contro i vivai dei mitili. Sono dovute intervenire ben due imbarcazioni dei vigili del fuoco, ieri notte, nei pressi dell’isola Palmaria, per soccorrrere uno yacht di 10 metri con una famiglia a bordo, che si era incagliato sui pali e sulle funi che costituiscono la struttura di un allevamento di mitili.

A causa del forte vento di ieri sera, il natante ha rotto gli ormeggi ed è stato sospinto sulle palificazioni e le corde della struttura si sono incastrate tra le eliche rendendo impossibile ogni spostamento.

I turisti hanno quindi deciso di chiamare aiuto e in breve sul posto sono arrivati due gommoni dei vigili del fuoco.

I sommozzatori si sono immersi scoprendo che le eliche erano completamente incastrate e quindi è stato necessario trainare l’imbarcazione per riuscire a liberarla.

Dopo diversi tentativi infruttuosi, la barca è stata liberata e trainata in una zona sicura per le riparazioni.

Gravi i danni all’allevamento di mitili in una stagione molto delicata per la produzione.

