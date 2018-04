Ultra Milano – Sanremo, a Voltri focaccia per i partecipanti alle 4 del mattino, la torta di riso non è finita

Genova – Turisti accolti alle 4 del mattino con focaccia calda e prodotti tipici della Liguria. La “torta di riso” non è finita a Voltri dove, nella notte tra sabato e domenica, sono arrivati i concorrenti della Ultra maratona del Turchino. Ad aspettarli, con prodotti locali e tanta simpatia, l’assessore del Comune di Genova, Paola Bordilli e quello del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio.

Il primo partecipante è arrivato intorno alle 4 del mattino rendendo davvero straordinaria l’impresa di tutta l’organizzazione che ha voluto dare un saluto particolare ai partecipanti alla gara partita dal passo del Turchino circa 4 ore prima e che si è conclusa a Voltri dopo una massacrante corsa di ben 44 chilometri.

Un modo particolare per accogliere i “foresti” che stanno correndo la Ultra Milano-Sanremo che si concluderà, appunto, nella città dei Fiori.

Insieme agli assessori anche il Cib Voltri di Ascom-Confcommercio che ha garantito l’approvvigionamento dell’ottima focaccia locale ed ha organizzato un punto di ristoro nei Giardini Caduti Partigiani Voltresi.

La torta di riso non è finita, è il caso di dirlo, nel quartiere di Voltri.

