Genova – Crolla un cornicione in via Crimea alla Foce

Genova – Un forte rumore e un grosso pezzo di cornicione che si abbatte in strada, investendo il marciapiede e alcune auto in sosta. Solo la fortuna ha voluto che non stesse passando nessuno, questa mattina, in via Crimea, nel quartiere della Foce, quando un grosso pezzo di cornicione si è staccato, forse a causa di una infiltrazione d’acqua, ed è precipitato.

Il boato ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti che hanno subito chiamato i vigili e le forze dell’ordine.

I pompieri hanno transennato la zona nel timore di altri crolli e poi, con un’autoscala, sono saliti sino al cornicione per verificare che non ci fossero altre parti pericolanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...