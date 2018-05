Incidente mortale sul lavoro all’Enea di Lerici, operaio cade da passerella

Lerici (La Spezia) – Incidente mortale sul lavoro, ieri sera, all’interno della sede Enea. Un uomo di 54 anni, custode della struttura. è morto precipitando da una passerella. Un volo di alcuni metri che non ha lasciato scampo al lavoratore che è morto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco per un trasporto urgente in ospedale. All’arrivo del mezzo, però, l’uomo era già deceduto.

Indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’uomo sarebbe caduto da una passerella che si trova ad una altezza di 5-6 metri ma non è chiaro cosa stesse facendo. Forse un malore improvviso ha provocato la tragedia.

