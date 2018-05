Primo Maggio – Autobus a servizio ridotto a Genova

Genova – Autobus a servizio ridotto in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori. AMT informa martedì 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori, sarà in vigore, come negli anni scorsi, una versione ridotta del servizio bus festivo, i cui orari sono consultabili sul sito www.amt.genova.it o dalla APP di AMT.

La metropolitana sarà aperta dalle 7.30 alle 19.45 (ultima corsa da Brignole alle 19.45).

Saranno aperti: l’ascensore Castelletto Levante dalle 7.20 alle 19.40, l’ascensore Montegalletto dalle 7.30 alle 19.30, l’ascensore Cantore – Scassi dalle 13.30 alle 19.40 e la funicolare Zecca-Righi dalle 7.40 alle 19.20.

Il bus sostitutivo G1, il Volabus, l’integrativo I24 (Aeroporto C. Colombo – Sestri – Aeroporto C.Colombo), la Navebus e la ferrovia Genova – Casella osserveranno il consueto orario festivo.