Segue il navigatore e precipita in una scarpata con il camion

Varese Ligure – Ha seguito le indicazioni del navigatore e si è ritrovato su una strada inadatta al tipo di veicolo che stava guidando e che è franata facendolo ribaltare in un dirupo. Brutta avventura per un camionista di nazionalità spagnola che la scorsa notte si è ritrovato nella cabina del suo Tir ribaltato, bloccato da alberi e piante e con alcune ferite.

L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi dopo essere uscito dal veicolo sfondando il parabrezza a calci e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

L’incidente è avvenuto nella notte tra il 30 aprile ed il primo maggio e il mezzo si è ribaltato in una strada molto impervia e stretta.

L’autista del mezzo stava trasportando un carico di piastrelle di ceramica e seguendo il navigatore si è trovato a percorrere una strada sicuramente non adatta al mezzo che stava conducendo: nel tentativo di tornare sulla via principale ha compiuto una manovra errata che ha fatto precipitare il mezzo in una scarpata.

Fortunatamente la motrice del mezzo si è bloccata contro alcuni alberi e l’uomo, soccorso, è stato portato all’ospedale di Lavagna per gli accertamenti del caso.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute si sono occupate di mettere in sicurezza il mezzo ed evitare ulteriori danni. E’ stato necessario chiudere il tratto di strada interessato dal ribaltamento. Le operazioni di recupero del mezzo sono molto difficili, proprio per la posizione dello stesso e per la strada che dovranno percorrere le autogru che effettueranno il recupero.

