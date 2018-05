Matteo Salvini ad Euroflora in attesa della chiamata di Mattarella?

Genova – Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, arriverà nel capoluogo ligure per visitare Euroflora in mattinata e per partecipare al comizio del candidato del centro-destra per le elezioni comunali di Camogli.

Salvini sarà ai parchi di Nervi attorno alle 11 salvo modifiche per le condizioni meteo non proprio ottimali.

Con lui saranno presente le autorità cittadine e regionali e certamente una nutrita presenza di Media in considerazione della possibilità che il presidente Mattarella gli affidi un “incarico esplorativo” per provare a formare un Governo a quasi due mesi dalle elezioni che hanno disegnato un Parlamento diviso e difficilmente “componibile” in una concreta maggioranza di Governo.

Salvini potrebbe tornare a dialogare con il Movimento 5 Stelle, magari dopo un accordo con Forza Italia e con Berlusconi, oppure potrebbe cercare di trovare in Parlamento un sostegno “trasversale” ad un Governo di scopo.

Più probabile che, invece, si ripetano i consueti veti incrociati che porterebbero inesorabilmente a elezioni anticipate.

Una soluzione che Matteo Salvini non ha mai nascosto di non temere ed anzi auspicare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...