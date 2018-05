Crolla cornicione in via Sestri

Genova – Pioggia di calcinacci in via Sestri, nell’omonimo quartiere genovese di ponente. Al momento dell’incidente, fortunatamente, non passava nessuno nelle vicinanze ma il tonfo ha spaventato i residenti e i negozianti che sono usciti a vedere cosa stava avvenendo ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono giunti sul posto ed hanno verificato che non ci fosse altro materiale sospeso in procinto di cadere.

Non è la prima volta che in via Sestri cadono calcinacci dalle abitazioni della zona. Qualche tempo fa una persona era rimasta ferita, in modo non grave, dalla caduta di una lastra di ardesia.

Solo qualche giorno fa, in un’altra zona di Genova, alla Foce, era caduto un pezzo di cornicione di diversi metri che solo per un caso non aveva colpito nessuno.

