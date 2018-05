La Spezia – Domenica la marcia solidale con gli amici a quattrozampe

La Spezia – Una corsa con i nostri amici a quattrozampe per raccogliere fondi per la Fondazione Banca degli occhi e per la prevenzione dalle malattie che provocano cecità.

Domenica 6 maggio si corre per la marcia solidale “Corri per i tuoi occhi” – aperta anche ai nostri amici a quattrozampe – organizzata dal Lions Club di Roverano i cui proventi saranno devoluti alla Fondazione Banca degli occhi impegnata nel ripristino e preservazione della vista.

Se avete scelto di stare all’aria aperta ma non avete mai partecipato a una marcia, è una buona occasione per farlo.

La marcia non è solo per chi è super allenato, la marcia è uno stile di vita ed è un ottimo incentivo per far muovere il corpo ed educare la mente. In gruppo o da soli, scandisce il nostro ritmo e allena la nostra resistenza.

Saremo noi a decidere se camminare a passo svelto o correre, in base al nostro allenamento.

E se non fossimo da soli perché con noi c’è il nostro amico a quattro zampe?

Avete avuto un’ottima idea e rinunciare sarebbe un vero peccato perché anche loro hanno bisogno di muoversi purché li abbiate abituati prima a qualche lunga passeggiata e teniate sempre con voi un po’ di acqua fresca per farli bere spesso.

Che siano di piccola o grande taglia poco importa, scoprirete che correre insieme sarà meno faticoso e che con loro, è meglio 

Ogni amico a quattrozampe che parteciperà alla maratona insieme al proprietario verrà gratificato da una prelibata merenda con ingredienti 100% naturali prodotti da Natural Line, azienda di giovane generazione amica dell’iniziativa, situata a Pontremoli (MS) che produce alimenti naturali di alta qualità per cani e gatti.

“ E’ nello spirito di Natural Line la sensibilità verso uno stile di vita sano e dinamico, condiviso con il proprio amico a quattro zampe. Appoggiare un’iniziativa benefica come questa, ci fa sentire parte attiva di un progetto aperto e solidale per il miglioramento della qualità della vita”, sostiene Pino Formicola di Natural Line.

Vi aspettiamo numerosi perché sei zampe sono meglio di due, insieme potremo “Correre per gli occhi”