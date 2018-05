Pronto Soccorso nel caos – PD: Assessore Viale riferisca in consiglio e niente bavaglio ai giornalisti

Genova – il gruppo consiliare del Partito Democratico chiederà all’assessore alla Sanità, Sonia Viale di riferire in Consiglio regionale come intenda superare le criticità dei pronto soccorso genovesi, che, soprattutto nei periodi festivi finiscono costantemente in tilt.

“Purtroppo – denunciano Giovanni Lunardon e Valter Ferrando – anche in occasione dell’ultimo ponte fra il 25 aprile e il primo maggio abbiamo assistito a una fitta serie di disservizi, con lunghe attese, code e tante lamentale da parte dei pazienti. Una situazione che è frutto di carenze organizzative strutturali, nonostante gli annunci roboanti e la passerelle. Di fronte a questo vero e proprio disastro, però, l’amministrazione regionale e Alisa continuano a sostenere che la situazione sia sotto controllo. Anzi, l’assessore Viale si è persino permessa di inviare un comunicato dal tono intimidatorio alle testate giornalistiche – nel caso specifico al Secolo XIX – che hanno “osato” dar conto delle tante problematiche che affliggono la sanità ligure”.

“Non è certo mettendo il bavaglio ai giornalisti o negando la realtà – proseguono i due consiglieri del PD – che si risolvono i problemi dei pronto soccorso genovesi. Anche perché mentre da una parte Viale continua a ribadire che tutto proceda per il meglio – incurante delle tante segnalazioni di pazienti e personale sanitario – dall’altra lo stesso assessore annuncia un riordino dei reparti di emergenza negli ospedali, con un considerevole aumento degli spazi. Quindi qualche problema ci deve essere per forza, se la Giunta è costretta a intervenire”.

“Ma un conto sono gli annunci – dichiarano al Gruppo – un altro i provvedimenti concreti grazie ai quali migliorare la situazione. Di tutto questo chiederemo conto in aula all’assessore, per sapere cosa intendano fare la Giunta e Alisa per risolvere le tante criticità presenti negli ospedali genovesi e liguri (per esempio vorremmo capire per quale motivo non sia stata ancora avviata un’adeguata collaborazione fra i pronto soccorso e i medici di famiglia). Dopo tre anni di “cura Toti-Viale” (e un anno e mezzo di Alisa) la sanità ligure si trova ad attraversare una crisi gravissima. Il modello adottato finora dal centrodestra ha fallito”.