Quiliano, cade da una scala: donna in codice giallo al San Paolo

Quiliano (Savona) – Una donna si è infortunata questa mattina dopo essere caduta da una scala in un terreno agricolo in via dei Tecci a Quiliano.

Stando a quanto si è potuto apprendere dalle prime ricostruzioni, nella mattinata la donna si trovava su una scala dove era salita per raccogliere i frutti da un albero. Un malore o una distrazione le hanno causato la perdita di equilibrio e la conseguente caduta di alcuni metri.

Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi sanitari che hanno prestato le prime cure in loco all’infortunata e l’hanno poi successivamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Le sue condizioni non sono gravi.