Pegli Freestyle Show – Salti acrobatici e street food all’Arena degli Artisti

Genova – Riprende questa mattina, sul lungomare di Pegli, nell’arena degli Artisti e nel piazzale di molo Archetti, il Pegli Freestyle Show con gli spettacoli di motocross freestyle e i salti acrobatici di Vanni Oddera e del suo team Daboot

Dopo il grande successo del 2017, che ha portato a Pegli più di 5000 persone, è ripartito l’evento gratuito con due giorni di grande festa.

Questi gli appuntamenti di oggi, domenica 6 maggio:

10:30 Sfilata Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti

11:00-13:00 Mototerapia con Vanni Oddera

13:00-18:00 Pumptrack, Slackline, Calcetto, Laboratori per bimbi

14:00-16:00 BATIZADO E TROCA DE CORDA ABADA CAPOEIRA

16:00 Show Break Dance BAD TROOPERS + STUDIO DYV

16:30-17:15 Show Freestyle Motocross

18:00 Concerto Frusta & Spillo

Due giorni di show di Freestyle Motocross DABOOT, Show di WCMX (Freestyle con carrozzina) con la campionessa Ilaria Naef, esibizioni di fitness, basket in carrozzina con i BIC, danza, parkour, slackline, breakdance…Area bici by MTB School Bike4Fun e Zona Decathlon Italia con sport per tutti

Gli eventi si tengono all’Arena degli Artisti e nel parcheggio Molo Archetti. con più di 5000 metri quadri di spazio diviso tra zona expo/music e motorsport.

Presente anche la MTB School Bike4Fun che ha allestito una grande Pumptrack di oltre 30 metri con test ride e istruttori per intrattenimento e l’avvicinamento al mondo della bicicletta e del MTB.

Domenica 6 si terrà la Mototerapia, un attività dedicata ai ragazzi disabili che avranno la possibilità di vivere una giornata a contatto con le moto e gli sport. Per loro sarà disposto un rinfresco offerto dalle attività della zona. E’ previsto un parcheggio per le Associazioni e le famiglie gratuito.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile esporre le proprie moto Vintage, Cafe Racer, Vespe e auto d’epoca. Per l’occasione sarà presente un Barber Van VolksWagen by Oppe, un parrucchiere specializzato in look vintage

Stand gastronomici e birra del Pub Molly Malone’s Irish Pub, gastronomia ligure da Il Trippone, farinata e pizza al taglio, e per concludere in bellezza il Gelati e ghiaccioli, Il tutto con un area ristoro dedicata.

Come arrivare:

– In Treno: dalla Stazione di Pegli prosegui verso SUD e entra in Vico Condino, raggiunto Lungomare di Pegli prosegui direzione Genova finchè non raggiungi Molo Archetti

– In Bus AMT: Fermata “Lungomare di Pegli/1 VARENNA”

– ⚓In NAVEBUS AMT: Approdo “Pegli/Molo Archetti”

– In AUTO: Il parcheggio a pagamento di Molo Archetti è quasi totalmente occupato quindi saranno predisposi cartelli per parcheggiare nella zona del Porto Petroli/Vigili del Fuoco e Traversa Ronchi Ponente. Da queste aree L’Arena dista meno di 3minuti a piedi.