Bandiere Blu 2018, Liguria ancora in testa. Savona provincia regina del mare

Genova – Sono state assegnate le Bandiere Blu 2018 e la Liguria si conferma ancora una volta la regione con il maggior numero di riconoscimenti.

Ben 27 i comuni che possono fregiarsi anche per quest’anno dell’importante riconoscimento assegnato dalla Fee, Foundation For Environmental Education una ong danese.

Grazie a Ceriale, Albissola Marina ed altre località, Savona è ancora una volta la provincia regina del mare.

Riconferma anche al secondo posto del podio con la Toscana che ottiene 19 vessilli trionfando nella provincia di Livorno con i lidi di Forte dei Marmi, Cecina e Monte Argentario.

A sorpresa, la Campania si guadagna il terzo posto scalzando le Marche e portandosi a casa 18 riconoscimenti grazie all’ingresso di tre nuove località: Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani.

Ottima la posizione della Puglia che si porta a casa 24 bandierine. Premiati quindi gli sforzi del Sud con il riconoscimento di 9 bandiere blu per la Calabria.

Nel complesso cresce il numero di assegnazioni in Italia: lo scorso anno le bandiere assegnate erano state 163 mentre nel 2018 sono salite a 175 con un totale di 368 spiagge prendendosi circa il 10% delle spiagge premiate su scala mondiale.

Le assegnazioni delle bandiere blu avvengono secondo parametri della Fee particolarmente stringenti: l’assoluta validità delle acque di balneazione secondo regole ancora più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale sulla balneazione, tanto che vengono prese in considerazione solo le acque classificate come eccellenti negli ultimi quattro anni, e campionamenti regolari effettuati nel corso della stagione estiva sono il primo step per avviare il percorso di riconoscimento.

Se questi aspetti sono stati rispettati si passa ad una seconda fase che mette sotto inchiesta la depurazione delle acque reflue e la rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, spazi verdi e servizi delle spiagge, compresa la presenza di personale di salvamento e l’accessibilità per tutti.

Non meno importanti nella valutazione sono gli sforzi dei comuni per l’educazione ambientale, la diffusione dell’informazione su Bandiera Blu con la pubblicazione dei dati sulle acque di balneazione, ancora le strutture alberghiere e quelle di sanità pubblica, informazioni turistiche e corretta segnaletica.