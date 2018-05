Sarzana – Scontro frontale tra due auto: grave un uomo

Sarzana (La Spezia) – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte in località Montecavallo, nel comune di Sarzana, in provincia della Spezia.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’incidente una persona è rimasta ferita in maniera grave ed altre due in modo meno serio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari che si sono occupati di prestare le prime cure sul posto prima di provvedere al trasferimento dei feriti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

Il ferito grave ha riportato un trauma cranico e uno addominale, il secondo ferito si è procurato solo alcuni traumi alle gambe ed è stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo.

Nessun soccorso, invece, per il terzo ferito. Per lui solo qualche contusione ma nulla di grave.