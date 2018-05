Crotone, esplosione una palazzina: 2 morti e 4 feriti

Crotone – Un’esplosione avvenuta in un appartamento di Crotone, nella tarda serata di ieri, è costata la vita a due persone ed il ferimento di altre quattro, tre delle quali di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

Lo scoppio ha riguardato un’abitazione di una casa popolare nel quartiere Lampanaro ed ha richiamato immediatamente sul posto i soccorritori.

Vigili del Fuoco e soccorsi sanitari sono intervenuti tempestivamente. Non c’è stato nulla da fare per Rita Murgeri, 55 anni, e per il compagno, Saverio Romano, 43.

Ferite le nipoti della coppia. La più piccola, di appena quattro anni, è stata trasferita in eliambulanza in un centro specializzato di Bari per le gravi ustioni riportate alla testa.

Lievemente ferite, invece, le due sorelline di 7 e 10 anni, trasferite all’ospedale di Crotone insieme alla madre, anche lei ferita in maniera lieve.

Illeso il padre delle bambine.

Sull’accaduto è stata avviata un’indagine per accertare la causa che ha portato allo scoppio. Carabinieri e Polizia, insieme con i Vigili del Fuoco, stanno lavorando proprio per chiarire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni sembra non si sia trattato di una fuga di gas ma per avere ulteriori risposte bisognerà attendere la fine dei rilievi.