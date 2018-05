Porte Aperte al carcere di Marassi per la giornata dello sport UISP

Genova – Detenuti del carcere di Marassi che escono correndo dal portone principale. Non è la scena di un film o il resoconto di una fuga di massa ma l’appuntamento con Vivicittà – Porte Aperte, l’evento sportivo organizzato da Uisp che, come ogni anni, regalerà ad alcuni detenuti un diversivo rispetto alla vita di tutti i giorni: la possibilità di partecipare ad una corsa fuori e dentro al cercare.

o sportpertutti oggi entra ed esce dal carcere di Marassi

L’evento targato Uisp entra nel carcere genovese di Marassi e lo fa, per il settimo anno consecutivo, per la speciale manifestazione ‘Vivicittà – Porte Aperte’, organizzata dal Comitato Uisp di Genova in collaborazione con il Comitato Regionale Uisp Liguria e la direzione della Casa Circondariale di Marassi.

Anche quest’anno ‘Vivicittà – Porte Aperte’ rappresenta uno degli eventi di punta della manifestazione podistica internazionale Vivicittà, la ‘corsa più grande del mondo’, giunta nel 2018 alla trentacinquesima edizione, che domenica 15 aprile ha unito migliaia di partecipanti in decine di città italiane ed estere nel segno dei valori dello sport , della solidarietà, della sostenibilità ambientale e ancora della promozione di diritti.

A Genova i detenuti partecipanti, a partire dalle ore 15, saranno protagonisti di un pomeriggio di sportpertutti: corsa, calcio e pallamano.

Anche quest’anno correranno infatti insieme ai podisti delle associazioni e società sportive Uisp lungo un tracciato di circa 3 chilometri, definito di comune accordo dalla Casa Circondariale e dal Comitato Uisp, sia all’interno che all’esterno delle mura dell’Istituto penitenziario genovese.

Contemporaneamente, sul campo interno, si disputerà una partita di calcio fra i detenuti partecipanti alle attività dei progetti di sportpertutti e una squadra della Polizia Penitenziaria.

L’obiettivo della manifestazione, realizzata con la collaborazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, è creare sempre di più “un ponte” tra l’interno e l’esterno delle mura, così come avviene da anni nell’ambito delle azioni del progetto “Ponte”, inserito all’interno dell’ATS Regionale La Rete che Unisce, con il contributo della Regione Liguria.

All’evento saranno presenti Ilaria Cavo, assessore allo sport della Regione Liguria, Antonio Micillo, presidente regionale CONI, Vincenzo Manco, presidente nazionale UISP.

Vivicittà – Porte Aperte” si svolge, in questi mesi, complessivamente in 27 istituti penitenziari in Italia.