Roma, bus in fiamme in pieno centro: ustionata una commessa

Roma – Paura questa mattina in pieno centro a Roma dove un bus in servizio sulla linea 63 ha improvvisamente preso fuoco in via del Tritone, a pochi passi da Palazzo Chigi.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.00, il mezzo pubblico avrebbe iniziato a bruciare nella parte posteriore e solo la prontezza del conducente, che si è immediatamente affiancato per far scendere i passeggeri, ha evitato conseguenze peggiori.

Inutile il tentativo dell’autista di domare le fiamme con l’estintore, sono stati poi i Vigili del Fuoco, arrivati in pochi minuti, ad estinguere completamente l’incendio.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito una forte esplosione ed aver visto, dopo pochi minuti, una densa colonna di fumo nero levarsi in aria. Questo fa pensare che ad innescare le fiamme sia stato un cortocircuito all’impianto elettrico del mezzo.

Nessun ferito tra i passeggeri, si segnala solo una giovane commessa di un negozio che è uscita dall’esercizio commerciale venendo colpita dalle fiamme. Le sue condizioni non sono gravi e si trova ricoverata in codice giallo all’ospedale San Giovanni.

Lo scorso 4 maggio, in via Stassano, a Genova Prà, su un mezzo pubblico si è verificato un principio di incendio. L’episodio è stato solo l’ultimo in ordine di tempo.