Staglieno, veicolo Amiu finisce contro un muro: due feriti

Genova – Rimangono da chiarire le cause dell’incidente avvenuto ieri mattina in via Sant’Antonio, nel quartiere di Genova Staglieno, dove un mezzo dell’Amiu si è schiantato contro un muro.

A bordo del mezzo, posto sotto sequestro, si trovavano i due dipendenti dell’azienda, soccorsi e trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul caso sono state avviate due indagini, una dei Vigili Urbani e una interna all’azienda, per poter chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, impegnato nella raccolta dei rifiuti nella zona, sarebbe andato dritto ad una curva terminando la sua corsa contro il muro.

Alcuni mesi fa un dipendente dell’Amiu era rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto in via Montaldo quando, a bordo della spazzatrice, ha sfondato il guardrail finendo nel giardino di un’abitazione sottostante.