Genova – Fine settimana con le auto storiche, torna il Circuito della Superba

Da venerdì a domenica, a Genova è in programma la 15^ rievocazione storica del Circuito della Superba, una manifestazione riservata esclusivamente alle auto storiche, organizzata dal Veteran Car Club Ligure.

Tra le autovetture sono particolarmente attese una Lancia Theta sport del 1915, un paio di Fiat Balilla Coppa d’Oro e un’OM 469.

Il programma prevede per venerdì l’arrivo a Genova dei partecipanti e, nel pomeriggio, un trasferimento sino ad Arenzano, dove le vetture saranno esposte nel Parco Comunale.

Sabato nel pomeriggio dopo una sfilata nelle vie del centro di Genova le vecchie automobili saranno parcheggiate in Galleria Mazzini per essere ammirate dal pubblico.

Domenica, con la rievocazione storica del Circuito della Superba, la manifestazione vivrà il suo momento sportivo. I partecipanti affronteranno cinque giri di un tratto di Corso Italia, che per l’occasione resterà chiuso al traffico privato, cercando di rispettare le medie imposte dal regolamento in base all’anzianità dei veicoli.

Un po’ di storia del Circuito della Superba:

La competizione, organizzata dall’allora RACI (l’attuale ACI) , inizialmente venne chiamato Circuito del Lidio d’Albaro. La prima edizione porta la data del 30 maggio 1937.

I partecipanti dovevano percorrere 40 giri : il primo vincitore fu Carlo Felice Trossi su Alfa Romeo 12 cilindri della Scuderia Ferrari, ad una media di oltre 98 chilometri orari.