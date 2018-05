Sori – Dà fuoco alla villetta della ex, 61enne rischia l’arresto

Sori (Genova) – Ha tentato di dare fuoco alla villetta della ex compagna l’uomo di 61 anni che ora rischia l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

E’ accaduto ieri a Sori, Genova.

L’uomo, un 61enne separato dalla donna con cui in passato era stato sposato, si sarebbe avvicinato alla casa della 53enne con una tanica di benzina, usata per appiccare il fuoco.

Alla vista delle fiamme l’ex moglie sarebbe immediatamente scappata al secondo piano dell’abitazione per chiedere aiuto ai vicini.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi con i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme su due dei tre piano della villetta.

Nell’incendio l’uomo e la donna sono rimasti lievemente intossicati e sono stati trasferiti in codice giallo in due ospedali diversi: lei al Galliera e lui al San Martino.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno cercando di scoprire il motivo che ha spinto il 61enne ad un gesto simile. In passato l’uomo si era già reso protagonista di atti di violenza verso la ex, ora sarà il magistrato a decidere in proposito.