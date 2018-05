Torino – Incidente mortale in corso Novara, morto un motociclista

Torino – Incidente mortale, questa mattina, poco dopo le 7, in corso Novara all’angolo con corso Palermo. Forti i rallentamenti in zona.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che uno scooter Honda percorresse la carreggiata centrale di corso Novara in direzione piazza Crispi e, all’incrocio semaforizzato, regolarmente in funzione, con il corso Palermo, venisse a collisione con un autocarro Iveco Daily che percorreva il corso in direzione opposta e, presumibilmente, svoltava a sinistra sul corso Palermo in direzione corso Giulio Cesare.

Gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino stanno effettuando i rilievi del caso e sono alla ricerca di testimoni (tel. 01101126509/10). Il conducente del Daily è sul posto e sta collaborando; la vittima non è ancora stata identificata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...