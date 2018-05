Deliciae, leccornie e bon bon, viaggio tra i dolci dal Medioevo al ‘700

Genova – Un viaggio tra i dolci dal Medioevo al 700 è quanto proposto dal Museo Diocesano di Genova per sabato 12 maggio.

Alle ore 15.30, infatti, prenderà il via un evento pensato per soddisfare tutti i gusti, soprattutto quelli dei più piccini.

Si parte al Museo Diocesano dove Annalisa Voi, chef del ristorante gourmet di Genova La Mandragola, insegnerà ai bambini l’antica ricetta della pasta frolla ed i segreti delle confetture settecentesche.

Un’esperienza unica che richiede preparazione ed un abbigliamento adeguato: tutti provvisti di grembiule e matterello e, se si vuole, di cappello da cuoco.

Alla fine di questa prima parte, a bordo del mitico Trenino Pippo, i bambini saranno portati nelle cucine storiche della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola dove li attenderà una merenda con praline e dolciumi all’insegna dell’eccellenza, grazie alla pasticceria Mangini.

Due ambienti differenti che permetteranno un vero e proprio viaggio attraverso il Cino, la cucina ed il gusto partendo dal periodo medievale fino al pieno Settecento.

Un evento che coinvolgerà il Museo Diocesano, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola e Palazzo Reale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo Diocesano di Genova, via T. Reggio 20 r – tel. 0102475127 – didattica@museodiocesanogenova.it – vedi anche www.museodiocesanogenova.it

La durata dell’evento è di circa 3 ore. L’evento è per gli adulti e i bambini insieme. Posti

limitati. Solo su prenotazione. Costi: bambino € 8 – adulto € 10.