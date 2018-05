Storie di mamme e di bambini – Un percorso al museo per la Festa della Mamma

Genova – Nel giorno della festa della mamma, il prossimo 13 maggio, sarà possibile partecipare ad un percorso pensato per raccontare storie di mamme e bambini all’interno del Museo Diocesano di Genova.

Un percorso di visita ricco di racconti e narrazioni antiche, da godere assieme a tutta la famiglia per comprendere come i sentimenti non siano legati all’età e non cambino con il trascorrere dei secoli.

Tra le varie storie, anche quella di una donna che aveva tutto ma non aveva figli, o quella del bambino liberato dal lupo grazie all’intervento di un uomo pietoso o, ancora, quella della Principessa che salva un bimbo dalle acque del fiume e quella della mamma per eccellenza, Maria, intenta ai lavori di ogni giorno.

Saranno quindi gli affetti i veri protagnosti di questo itinerario che condurrà i partecipanti alla scoperta delle storie remote nascoste all’interno delle opere che riportano gli stessi sentimenti antichi e che uniscono passato e presente: l’amore della mamma, l’affetto dei bimbi, il calore della famiglia e l’emozione dell’amicizia.

Un percorso per grandi e piccini che partirà alle ore 17.00.

Info e prenotazioni: 010 2475127 – didattica@museodiocesanogenova.it . Costo adulti e bambini € 5 a persona.