Centro storico, buttafuori ferito mentre seda una rissa: chiuso locale

Genova – Il Questore di Genova ha deciso di adottare il provvedimento di chiusura per il locale Neo 262, in via Mura delle Grazie, nel centro storico, teatro la scorsa settimana di un accoltellamento.

La mattina del 6 maggio, infatti, una violenta lite scoppiata all’esterno del locale è diventata una vera e propria rissa tra alcuni giovani senegalesi e gambiani. Vista la situazione, un buttafuori ha tentato di dividerli e ripristinare la calma senza riuscirci e venendo colpito con un machete ad un braccio.

Immediatamente soccorso, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è stato visitato e sottoposto ad un intervento chirurgico prima di essere dimesso con una prognosi di 30 giorni per una ferita lacero contusa al gomito destro.

Sul posto sono intervenuti poi i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’aggressione, ritrovando poco distante la fodera del machete stesso.

Nel marzo del 2017 il circolo era stato teatro di un episodio simile. Alcuni giovani avventori genovesi, infatti, si erano resi protagonisti di una rissa all’esterno del locale. Le verifiche finalizzate al successivo monitoraggio del locale, avevano evidenziato la presenza di persone ubriache a cui il gestore continuava a somministrare alcolici.

Il degrado era stato segnalato anche dai residenti, preoccupati per la frequentazione da parte di soggetti ubriachi e violenti, non rispettosi degli abitanti della zona.

Il provvedimento di chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sarà valido per 15 giorni ed è stato notificato al titolare, un genovese di 44 anni, nella giornata di ieri.