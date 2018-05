Certosa – Auto in fiamme nell’area ex Fillea, caccia ai responsabili

Genova – Un’auto parcheggiata nell’area dell’ex Fillea in via Piombelli, nel quartiere di Genova Certosa, è andata in fiamme nel pomeriggio di ieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Multedo e della Centrare di San Benigno che si sono adoperati per spegnere l’incendio prima che le fiamme si potessero propagare ad altre auto.

Insieme ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Sampierdarena che hanno acquisito il filmato delle telecamere di sicurezza ed hanno avviato le indagini.

Secondo le prime informazioni, ad appiccare il fuoco sarebbero stato alcuni ragazzini. L’incendio ha completamente distrutto l’auto tanto che non è stato possibile risalire al proprietario.

Da tempo gli abitanti della zona denunciano la presenza di bande di ragazzini che si ritrovano nella zona e passerebbero il tempo a danneggiare auto e moto parcheggiate.