Si rompe un tubo, forte perdita d’acqua in via Assarotti: traffico rallentato

Genova – A causa di una rottura di una condotta idrica e della conseguente perdita d’acqua, traffico veicolare rallentato nella zona da Montaldo a Manin, in direzione di piazza Corvetto.

Per cause ancora da accertare, una condotta idrica all’interno di un cantiere nei pressi dell’incrocio tra via Assarotti e via Calatafimi, ha provocato una forte perdita d’acqua che sta defluendo verso piazza Corvetto rendendo l’asfalto scivoloso.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale che si stanno occupando di gestire la viabilità.

Presenti anche i tecnici Ireti per il ripristino della conduttura danneggiata.