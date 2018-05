Cogoleto – Incendio in un camping

Cogoleto (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, per l’incendio scoppiato all’interno di un campeggio lungo la strada vicinale Chiappino. Per cause ancora da accertare un incendio è scoppiato all’interno di una delle casette in legno del campeggio per poi propagarsi ad altri due edifici.

Il fumo nero e le fiamme hanno richiamato i residenti della zona e i passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono accorsi in zona e dopo aver accertato che non c’era nessuno nella struttura hanno iniziato le operazioni di bonifica.

L’incendio è stato domato in fretta e sono proseguite a lungo le operazioni di bonifica e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...