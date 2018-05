Liberate le tartarughe caretta-caretta curate dall’Acquario di Genova – VIDEO

Genova – Sono state liberate tra una folla festante di centinaia di persone le cinque tartarughe della specie caretta-caretta, curate dai veterinari dell’Acquario di Genova. Gli animali hanno ripreso il mare questa mattina, in corso Italia, sulla spiaggia dello stabilimento balneare in concessione all’Esercito. Si tratta delle quattro tartarughe marine già annunciate (Zelda, Ariel, Tosca e Ciliegia) cui si aggiunge l’ultima arrivata: Primavera.

Le tartarughe marine erano state affidate alle cure dell’Acquario di Genova in questi mesi e dopo essere state rimesse in forma faranno il loro ritorno al mare con un evento pubblico che si svolgerà in corso Italia n. 7b alle ore 10.30.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Capitaneria di Porto, da sempre accanto all’Acquario di Genova nell’attività di recupero di questi animali in difficoltà e di successivo rilascio, il nucleo Carabinieri Cites di Genova, che coordina l’applicazione della Convenzione di Washington che tutela anche questi animali, l’Esercito Italiano, che ha concesso l’uso della spiaggia per l’evento, e la Fondazione Acquario di Genova Onlus.

In un’ottica interregionale, vanno citati l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e l’Osservatorio Toscano per la Biodiversità di Regione Toscana che hanno affidato la tartaruga Tosca all’Acquario di Livorno in prima battuta e in un secondo momento all’Acquario di Genova. Si ringrazia anche la Regione Toscana con cui gli Acquario di Genova e Livorno collaborano ormai da anni non solo per le tartarughe marine ma anche per i Cetacei.

Prima del ritorno al mare degli esemplari, il pubblico presente ha potuto vedere le tartarughe da vicino e scattare foto e video condivisi sui Social.