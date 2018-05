Cade facendo roccia a Castelbianco, salvato giovane arrampicatore

Castelbianco (Savona) – E’ dovuto intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per recuperare un ragazzo che si è ferito ieri pomeriggio sulla via Cineplex, facendo arrampicata libera. Il giovane ha perso la presa ed è caduto per alcuni metri rimanendo appeso alla fune di emergenza che gli ha fatto compiere un “pendolo” che ha causato un forte impatto sulla roccia.

Nel colpo il giovane arrampicatore ha subito la frattura di una caviglia ed è rimasto bloccato in sospensione.

Sul posto sono accorsi gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco di Albenga e la croce rossa di Albenga. Dopo aver raggiunto il ragazzo, i soccorritori lo hanno stabilizzato e poi l’elicottero dei vigili del fuoco lo ha issato a bordo e trasferito in ospedale per accertamenti e per le cure del caso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...