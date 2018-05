Genova – Forte temporale sulla città, maltempo anche per domani

Genova – Un forte temporale si sta abbattendo sulla città provocando disagi e qualche problema. Le precipitazioni, come previsto, sono abbondanti, specie nelle zone collinari.

Al momento non si segnalano particolari problemi ma non mancano piccoli allagamenti di scantinati e sottopassi.

Per le prossime ore è previsto il passaggio di una forte perturbazione che porterà maltempo anche nei prossimi giorni.

In particolare è prevista pioggia forte nel Savonese e nello Spezzino con possibili grandinate nell’entroterra per via di un forte abbassamento delle temperature.

Pioggia e temporali previsti anche per tutta la giornata di domani, lunedì 14 maggio con una coda di maltempo anche nella giornata di martedì.

