La Spezia – Incidente mortale nei cantieri navali, morti due operai

La Spezia – Due operai sono morti, questo pomeriggio, in un cantiere navale. Si tratta di due uomini che sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra di metallo che veniva movimentata in circostanze ancora tutte da chiarire.

L’incidente poco prima delle 16 e sul posto sono accorsi i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e gli ispettori della ASL.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati travolti da una lastra metallica che non gli ha dato scampo.

L’incidente è avvenuto in un cantiere della zona est della città.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.

I lavoratori del settore potrebbero far scattare uno sciopero di 24 ore a seguito dell’incidente.

