Villanova d’Albenga – Ricerche per una bambina che sarebbe stata lanciata da un cavalcavia

Villanova d’Albenga (Savona) – Proseguono senza sosta le ricerche di una bambina che, secondo una testimone oculare, sarebbe stata “lanciata” da un cavalcavia dell’Aurelia Bis che passa nella zona. Da ore le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile e del Soccorso Alpino perlustrano alcuni tratti di terreni impervi dove, secondo la denuncia di una donna, una bambina o comunque un piccolo, sarebbe stata gettata da un uomo sceso da un’auto.

Sul posto è intervenuto a lungo anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago ma senza alcun esito.

Le ricerche si sono spostate in diverse zone perchè la testimone potrebbe aver scambiato i punti in considerazione dell’avvistamento concitato e della confusione del momento ma, sino ad ora, non è stato fatto alcun ritrovamento.

La versione della donna viene analizzata dagli inquirenti ma sembra che abbia visto un uomo seduto sul guard rail mentre procedeva in auto e, incuriosita, avrebbe guardato la scena nello specchietto retrovisore scorgendo l’uomo che lanciava la piccola nel vuoto.

