Autostrada A12, lavori di manutenzione: chiusa la stazione di Nervi

Genova – Resterà chiusa nella notte tra giovedì e venerdì la stazione di Genova Nervi per consentire l’intervento di manutenzione alle barriere di sicurezza. A darne notizia è Autostrade per l’Italia che comunica l’intervento sull’autostrada A12 dalle ore 22.00 di giovedì 17 maggio alle ore 6.00 di venerdì 18.

Non potranno dunque transitare i veicoli provenienti di Genova in uscita al casello, così come non sarà possibile il transito per i veicoli in entrata verso Sestri Levante.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Est.