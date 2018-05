Forzato l’ingresso dell’anagrafe in piazza Santa Fede

Genova – Nuovamente forzati gli uffici dell’anagrafe di piazza Santa Fede, nel centro storico di Genova vicino a Porta dei Vacca.

E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Poco dopo la mezzanotte, una squadra della Vcb Securitas ha notato la porta principale della sede del municipio Centro Est aperta ed ha allertato la centrale operativa delle guardie giurate.

In pochi minuti sul posto sono giunte le pastiglie della Polizia Municipale ed un responsabile del Municipio.

Stando a quanto emerso da un primo controllo, sembra che all’interno dell’ufficio anagrafe non manchi nulla. Si ipotizza quinti un tentato furto, non andato a buon fine proprio per la presenza delle guardie giurate.

Quello della scorsa notte è il secondo tentativo di effrazione. Il primo risale allo scorso febbraio.