La Spezia – Sciopero generale, a rischio uffici pubblici e trasporti

La Spezia – Sciopero generale, oggi, in città per protestare contro le morti sul lavoro ed in particolare per quella dell’operaio croato di 56 anni morto l’altro giorno in un cantiere navale. L’agitazione è stata indetta dai sindacati di Cgil – Cisl e Uil per chiedere maggiore attenzione alle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alla stabilità del lavoro che, spesso, è alla base di orari massacranti e scarso rispetto dei diritti dei lavori.

Per l’intera giornata si fermeranno i lavoratori dei cantieri navali ma anche quelli del pubblico impiego e dei trasporti.

Si potranno registrare disagi, nel corso della mattinata, per uffici pubblici e trasporto urbano.

Alle 10 una delegazione dei lavoratori inizierà un presidio sotto la Prefettura chiedendo un incontro urgente al Prefetto.

