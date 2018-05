Lorenzo Fragola alla Mondadori presenta il nuovo album “Bengala”

Genova – “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” canta Lorenzo Fragola nel suo nuovo singolo, Battaglia navale, che è anche il brano di apertura di Bengala, uscito lo scorso 27 aprile e presentato questo pomeriggio alla Mondadori di Genova. Ad attendere l’ex vincitore di X Factor c’erano fan emozionate di tutte le età, dalla piccola Matilda, visibilmente emozionata e anche un po’ stranita, che insieme alla mamma è partita da Carrara per incontrare il suo idolo, passando per Eleonora, una giovane ragazza che ha cantato, a bassa voce, un piccolo pezzo del brano D’improvviso, solo per esprimere l’immenso affetto per l’artista che lo ha portato al successo. E lui, Lorenzo, dal sorriso dolce e dagli occhi profondi, non si è risparmiato in sorrisi, affetto e chiacchiere con tutte le persone che si sono presentate davanti a lui, ricevendo fiori, disegni e regali e donando, a sua volta, autografi, sorrisi, abbracci e gratitudine.

Nato a Catania 23 anni fa, Fragola ha in archivio 2 album in studio, e con Bengala si è trovato al punto di svolta: allontanando i postumi di icona pop, nel senso più letterale del termine, che ancora gli erano rimasti addosso dopo la partecipazione al talent di Sky, con questo nuovo lavoro ha deciso di mettersi a nudo, con l’acquisita consapevolezza legata all’esperienza, e ha personalmente scritto e prodotto la maggior parte dei brani, dedicandovisi con determinazione per ottenere i risultati desiderati. L’atmosfera dell’intero album è più vicina al mondo indie, con sfumature rap e tanta elettronica, e non a caso insieme a lui si trovano nella tracklist alcune collaborazioni con due artisti di spicco della scena indipendente: Gazzelle, che duetta con lui in Super Martina e ha curato anche la produzione di Lontanissimo, e Mecna, che in Cemento è il protagonista della parte rap, brano prodotto con la collaborazione di Mace.

Le fan, emozionate, raccontano dei loro brani preferiti contenuti in questo ultimo disco, scegliendo per la maggiore Amsterdam e Cemento, entrambe malinconicamente a testa alta, musicalmente molto diverse ma che in qualche modo rappresentano la svolta che il giovane cantante ha voluto imprimere in tutto l’album.

In attesa di conoscere le date del tour estivo, che ancora non sono state rese note ufficialmente ma di cui durante il firmacopie si ha avuto qualche anticipazione, le ragazze si allontanano con il loro album autografato e con ancora il calore dei lunghi abbracci che Lorenzo ha dedicato a ognuna di loro.